Поповъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Поповъ Петръ Никитинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Поповъ Андрей
Мать ребёнка: Попова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1736
Сын: Поповъ Власъ
Мать ребёнка: Попова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Поповъ Мануилъ
Мать ребёнка: Попова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Поповъ Дмитрий
Мать ребёнка: Попова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Иванова