Поповъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поповъ Михаилъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Поповъ Петръ Никитинъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Поповъ Андрей

Мать ребёнка: Попова Анна Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Поповъ Власъ

Мать ребёнка: Попова Анна Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Поповъ Мануилъ

Мать ребёнка: Попова Анна Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Поповъ Дмитрий

Мать ребёнка: Попова Анна Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Иванова

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