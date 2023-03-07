Зоркова Ульяна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти23.03.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Василий Федоровъ
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зорковъ Алексей
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1834
Сын: Зорковъ Матвей
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Рождение ребёнка
01.10.1835
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Иванъ
Смерть
23.03.1883