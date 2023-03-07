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Зоркова Ульяна

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

23.03.1883

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Василий Федоровъ

Мать: Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Зорковъ Алексей

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1834

Сын: Зорковъ Матвей

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1835

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Зорковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Иванъ

Смерть
23.03.1883
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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