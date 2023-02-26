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Иван Фёдоров

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Место рождения

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1852

Дата смерти

28.12.1892

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: ?

Мать: ?

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.07.1891

Сын: Владимир Иванов

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1892

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Агафия Тимофеева

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Тимофеева

Смерть
28.12.1892
д.Осиповка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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