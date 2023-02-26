Иван Фёдоров
Место рожденияд.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1852
Дата смерти28.12.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1891
Сын: Владимир Иванов
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1892
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Агафия Тимофеева
д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Тимофеева
Смерть
28.12.1892
д.Осиповка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.