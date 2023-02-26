Ефросиния Фёдорова
Место рожденияд.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Максим Герасимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1896
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Максим Герасимов
Рождение ребёнка
20.06.1897
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1902
Сын: Пётр Максимов
Отец ребёнка: Максим Герасимов
д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно