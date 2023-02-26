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Ефросиния Фёдорова

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Место рождения

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

д.Осиновка Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Максим Герасимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.06.1896

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Максим Герасимов

Рождение ребёнка
20.06.1897

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1902

Сын: Пётр Максимов

Отец ребёнка: Максим Герасимов

д.Шлюхино Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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