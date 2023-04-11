Липовцева Параскева Андрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липовцева Параскева Андрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова (Липовцев) Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Липовцев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
05.02.1869

Сын: Липовцев Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Липовцев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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