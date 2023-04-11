Липовцева Параскева Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова (Липовцев) Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1869
Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Липовцев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Липовцев Матвей Матвеевич
Смерть
Неизвестно