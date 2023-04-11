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Липовцев Матвей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

10.02.1904

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Липовцев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова (Липовцев) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липовцева Параскева Андрианова

Рождение ребёнка
05.02.1869

Сын: Липовцев Никифор Матвеев

Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Липовцев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова

Смерть
10.02.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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