Липовцев Матвей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти10.02.1904
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Липовцев Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богомолова (Липовцев) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1869
Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова
Рождение ребёнка
1875
Сын: Липовцев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Липовцева Параскева Андрианова
Смерть
10.02.1904
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно