Востриков Антон Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Антон Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1794 г.р.
1797 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Феодосья Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова Феодосья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Феодосья Макаровна

Рождение ребёнка
01.04.1794

Дочь: (Вострикова) Мария Антоновна

Мать ребёнка: Вострикова Феодосья Макаровна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Вострикова) Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Вострикова Феодосья Макаровна

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