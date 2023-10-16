Вострикова Феодосья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Феодосья Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1794 г.р.
1797 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Востриков Антон Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.04.1794

Дочь: (Вострикова) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Востриков Антон Афанасьевич

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Вострикова) Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Востриков Антон Афанасьевич

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