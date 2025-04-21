Кончаловский (Михалеов) Егор (Георгий) Андреевич 15.01.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончаловский (Михалеов) Егор (Георгий) Андреевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.01.1966, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Аринбасарова Наталия Утевлевна24.09.1946 г.р.
Отец
Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич20.08.1937 г.р.
Супруги
Леонова Мария1984 г.р.
Дети
Кончаловский Тимур Георгиевич02.04.2017 г.р.
Кончаловский Марат Георгиевич03.01.2023 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1966

Отец: Кончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич

Мать: Аринбасарова Наталия Утевлевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Толкалина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
02.04.2017

Сын: Кончаловский Тимур Георгиевич

Мать ребёнка: Леонова Мария

Бракосочетание
2022

Жена: Леонова Мария

Рождение ребёнка
03.01.2023

Сын: Кончаловский Марат Георгиевич

Мать ребёнка: Леонова Мария

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