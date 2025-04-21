Кончаловский (Михалеов) Егор (Георгий) Андреевич
мужской, родился 15.01.1966, Москва, город федерального значения Москва
МатьАринбасарова Наталия Утевлевна24.09.1946 г.р.
ОтецКончаловский (Михайлов) Андрей Сергеевич20.08.1937 г.р.
Супруги
Леонова Мария1984 г.р.
Дети
Кончаловский Тимур Георгиевич02.04.2017 г.р.
Кончаловский Марат Георгиевич03.01.2023 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1966
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Толкалина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
02.04.2017
Сын: Кончаловский Тимур Георгиевич
Мать ребёнка: Леонова Мария
Бракосочетание
2022
Жена: Леонова Мария
Рождение ребёнка
03.01.2023
Сын: Кончаловский Марат Георгиевич
Мать ребёнка: Леонова Мария