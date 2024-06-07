Дресвяников Герасим Диевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвянникова) Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвянникова) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвянникова) Параскева Герасимовна
Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвяников Спиридон Герасимович
Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Агафия Стефановна
Смерть
Неизвестно