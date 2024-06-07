Дресвяников Герасим Диевич 1728 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Герасим Диевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Дресвяников Дий Сергеевич

Мать: Дресвяникова (Ардашева) Ирина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвянникова) Акилина Герасимовна

Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвянникова) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвянникова) Параскева Герасимовна

Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвяников Спиридон Герасимович

Мать ребёнка: Дресвянникова Христина Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова Христина Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова (Кощеева) Агафия Стефановна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Кощеева) Агафия Стефановна

Смерть
Неизвестно

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