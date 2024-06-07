Дресвяникова (Ардашева) Ирина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719
Сын: Дресвяников Василий Диевич
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Дресвяникова) Гликерия Диевна
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Дресвяников Алексей Диевич
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1724
Сын: Дресвяников Трофим Диевич
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1728
Сын: Дресвяников Герасим Диевич
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: (Дресвяникова) Ирина Диевна
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1739
Дочь: (Дресвяникова) Василиса Диевна
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Дресвяникова) Татьяна Диевна
Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич
Смерть
Неизвестно