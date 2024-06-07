Дресвяникова (Ардашева) Ирина Трофимовна 1687 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Ардашева) Ирина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвяников Дий Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1719

Сын: Дресвяников Василий Диевич

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Дресвяникова) Гликерия Диевна

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Дресвяников Алексей Диевич

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дресвяников Трофим Диевич

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1725

Сын: Дресвяников Давыд Диевич

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1728

Сын: Дресвяников Герасим Диевич

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1737

Дочь: (Дресвяникова) Ирина Диевна

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1739

Дочь: (Дресвяникова) Василиса Диевна

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Дресвяникова) Татьяна Диевна

Отец ребёнка: Дресвяников Дий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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