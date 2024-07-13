Сипотенко Кирилл Яковлевич 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипотенко Кирилл Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Сипотенко Яков Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Афанасий Кириллович

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Пётр Кириллович

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сипотенко Мария Кириллова

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Владимир Кириллович

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сипотенко Александр Яковлев

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
1891

Сын: Сипотенко Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Смерть
1892

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