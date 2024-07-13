Сипотенко Кирилл Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1892
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Сипотенко Яков Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Афанасий Кириллович
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Пётр Кириллович
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сипотенко Мария Кириллова
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Владимир Кириллович
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сипотенко Александр Яковлев
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Рождение ребёнка
1891
Сын: Сипотенко Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия
Смерть
1892