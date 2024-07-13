Сипотенко Пётр Кириллович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сипотенко Пётр Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сипотенко Кирилл Яковлевич

Мать: Сипотенко-Очкий (Сахнова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ирина

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасека

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харитина

Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сипотенко Ксения Макариева

Смерть
Неизвестно

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