Сипотенко Пётр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ирина
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасека
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харитина
Мать ребёнка: Сипотенко Ксения Макариева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно