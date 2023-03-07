Зубарева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1887 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Зубарев Андрей Афанасьевич
Архив: ГАСО ф. 32, оп. 32, д. 263, л. 600 (606/792)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно