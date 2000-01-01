Привалов Панас Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привалов Панас Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Привалов Тарас Емельянович

Мать: Привалова Парасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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