Чумадеева Акулина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумадеева Акулина Дмитриевна

Чумадеева Акулина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чумадеева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Чумадеев Федот Васильевич

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Чумадеев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
07.05.1901

Дочь: Писарева (Чумадеева) Гликерия Васильевна

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
10.03.1904

Сын: Чумадеев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.

Дочь: Чумадеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чумадеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.