Чумадеева Акулина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чумадеева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Чумадеев Федот Васильевич
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Чумадеев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
07.05.1901
Дочь: Писарева (Чумадеева) Гликерия Васильевна
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
10.03.1904
Сын: Чумадеев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
05.07.1906 ст.
Дочь: Чумадеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Чумадеев Василий Владимирович
Смерть
Неизвестно