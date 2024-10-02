Глухов Иван
Место рожденияд. Старожиловка, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии
Дата рожденияВычислено 1730
Дата смерти26.01.1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730
Отец: Глухов Михаил
Мать: Глухова (Фомина) Евдокия
Бракосочетание
14.01.1760
Жена: Глухова Акулина
Рождение ребёнка
06.10.1765
Дочь: Абрамова (Глухова) Прасковья
Мать ребёнка: Глухова Акулина