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Глухов Иван

Место рождения

д. Старожиловка, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии

Дата рождения

Вычислено 1730

Дата смерти

26.01.1801

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1663 г.р.

Мать

Вычислено 1685 г.р.

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1730

Отец: Глухов Михаил

Мать: Глухова (Фомина) Евдокия

Бракосочетание
14.01.1760

Жена: Глухова Акулина

Рождение ребёнка
06.10.1765

Дочь: Абрамова (Глухова) Прасковья

Мать ребёнка: Глухова Акулина

Смерть
26.01.1801

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