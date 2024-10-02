Абрамова (Глухова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Глухова) Прасковья

Место рождения

д. Старожиловка, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии

Дата рождения

06.10.1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1730 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1765

Отец: Глухов Иван

Мать: Глухова Акулина

Бракосочетание
27.07.1785

Муж: Громов Илья

Рождение ребёнка
01.01.1793

Дочь: Абрамова (Громова) Татьяна

Отец ребёнка: Громов Илья

Смерть
Неизвестно

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