Абрамова (Глухова) Прасковья
Место рожденияд. Старожиловка, Парголовская волость, Петербургского уезда, Петербургской губернии
Дата рождения06.10.1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1765
Отец: Глухов Иван
Мать: Глухова Акулина
Бракосочетание
27.07.1785
Муж: Громов Илья
Рождение ребёнка
01.01.1793
Дочь: Абрамова (Громова) Татьяна
Отец ребёнка: Громов Илья