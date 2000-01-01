Сухоруков Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Сергей Константинович

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Место рождения

Архангельский уезд, д. Середовка, Вознесенский приход

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельский уезд, д. Середовка, Вознесенский приход
Бракосочетание
1871

Жена: Сухорукова Агриппина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухоруков Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Сухорукова Агриппина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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