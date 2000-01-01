Сухоруков Сергей Константинович
Место рожденияАрхангельский уезд, д. Середовка, Вознесенский приход
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Архангельский уезд, д. Середовка, Вознесенский приход
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухоруков Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Сухорукова Агриппина Алексеевна
Смерть
Неизвестно