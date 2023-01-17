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Кабанов Михаил Матвеевич

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Кабанов Георгий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.

Сын: Кабанов Игнатий Михайлович

Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.

Сын: Кабанов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.

Дочь: Кабанова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно
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