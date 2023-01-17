Кабанов Михаил Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Кабанов Георгий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.
Сын: Кабанов Игнатий Михайлович
Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.
Сын: Кабанов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.
Дочь: Кабанова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кабанова Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно