Кабанова Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова Анисья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.

Сын: Кабанов Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.

Сын: Кабанов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.

Дочь: Кабанова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов Михаил Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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