Кабанова Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.
Сын: Кабанов Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
10.11.1898 ст.
Сын: Кабанов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
08.04.1903 ст.
Дочь: Кабанова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кабанов Михаил Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно