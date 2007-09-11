Ермилина (Аверина) Екатерина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилина (Аверина) Екатерина Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1926

Дата смерти

11.09.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилин Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
13.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермилин Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилин Иван Кузьмич

Смерть
11.09.2007
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