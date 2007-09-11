Ермилина (Аверина) Екатерина Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1926
Дата смерти11.09.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
13.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермилин Иван Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермилин Иван Кузьмич
Смерть
11.09.2007