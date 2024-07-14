Шоломицкая Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шоломицкая Мария Ильинична
Отец ребёнка: Шоломицкий Илья Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Шоломицкий Илья Лаврентьевич
Место жительства
1866
Смерть
Неизвестно