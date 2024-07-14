Шоломицкая Мария Михайловна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шоломицкая Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шоломицкий Илья Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шоломицкая Мария Ильинична

Отец ребёнка: Шоломицкий Илья Лаврентьевич

Сокольча, Житомирська область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шоломицкий Роман Ильич

Отец ребёнка: Шоломицкий Илья Лаврентьевич

Сокольча, Житомирська область
Место жительства
1866
Сокольча, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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