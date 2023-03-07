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Гужова Анна Павловна

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Около 1910

Муж: Гужов Иван Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.

Сын: Гужов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
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