Гужова Анна Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Муж: Гужов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
31.01.1911 ст.
Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Гужов Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно