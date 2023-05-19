Гужов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти22.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гужов Иван Матвеевич
Мать: Гужова Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гужов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Гужова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Гужова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гужова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гужова Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гужова Прасковья
Смерть
22.03.1942
Умер от ран 22.03.1942 Похоронен в г. Андреаполе Тверской обл.
Похороны
?.03.1942
Андреаполь, Андреапольский муниципальный район, Тверская область