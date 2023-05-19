Гужов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужов Василий Иванович

Гужов Василий Иванович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

22.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гужов Иван Матвеевич

Мать: Гужова Анна Павловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Гужова Прасковья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Гужова Прасковья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гужов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Гужова Прасковья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гужова Прасковья

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гужова Прасковья

Смерть
22.03.1942
Умер от ран 22.03.1942 Похоронен в г. Андреаполе Тверской обл.
Похороны
?.03.1942
Андреаполь, Андреапольский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close