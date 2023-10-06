Вылобкова (Гутникова) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Вылобков Владимир Павлович
Отец ребёнка: Вылобков Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1927
Сын: Вылобков Александр Павлович
Отец ребёнка: Вылобков Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930