Вылобкова (Гутникова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вылобкова (Гутникова) Анна Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Вылобков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Вылобков Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
01.12.1927

Сын: Вылобков Александр Павлович

Отец ребёнка: Вылобков Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вылобков Павел Яковлевич

Смерть
1930
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