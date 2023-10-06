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Вылобков Павел Яковлевич

Место рождения

Российская империя, Смоленская область, Рославльский уезд

Дата рождения

23.03.1898

Дата смерти

09.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898

Отец: Вылобков Яков

Мать: не указана

Российская империя, Смоленская область, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1924

Сын: Вылобков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Вылобкова Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
04.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1927

Сын: Вылобков Александр Павлович

Мать ребёнка: Вылобкова Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вылобкова Евфросинья Анастасиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вылобкова Анна Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
был директором стекольного завода в Песковке
Место жительства
Неизвестно
Песковка, Київська область
Смерть
09.04.1970
Буча, Київська область
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