Вылобков Павел Яковлевич
Место рожденияРоссийская империя, Смоленская область, Рославльский уезд
Дата рождения23.03.1898
Дата смерти09.04.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1898
Отец: Вылобков Яков
Российская империя, Смоленская область, Рославльский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1924
Сын: Вылобков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Вылобкова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
01.12.1927
Сын: Вылобков Александр Павлович
Мать ребёнка: Вылобкова Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
был директором стекольного завода в Песковке
Место жительства
Неизвестно
Песковка, Київська область
Смерть
09.04.1970
Буча, Київська область