Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна

Место рождения

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власенко Ефим

Мать: не указана

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотный Гордей Мефодиевич

Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотный Гордей Мефодиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотный Гордей Мефодиевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Заболотный Фёдор Гордеевич

Отец ребёнка: Заболотный Гордей Мефодиевич

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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