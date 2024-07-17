Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Власенко Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Заболотный Фёдор Гордеевич
Отец ребёнка: Заболотный Гордей Мефодиевич
Смерть
Неизвестно