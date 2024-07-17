Заболотный Гордей Мефодиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Заболотный Гордей Мефодиевич

Место рождения

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1893 г.р.
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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заболотный Мефодий

Мать: не указана

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна

Гомель
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Заболотный Фёдор Гордеевич

Мать ребёнка: Заболотная (Власенко) Анна Ефимовна

Лобки, Погарский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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