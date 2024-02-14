Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Место рожденияКамкино, Княгининский уезд
Дата рождения1870
Дата смерти11.11.1933
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кантюков Невмятулла
Мать: не указана
Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1895
Дочь: Исаева (Кантюкова) Танзиля Хайретдин Кызы
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кантюков Фатых Хайретдинович
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
25.12.1902
Дочь: (Кантюкова) Зухра Хаеретдинова
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Файзулина (Кондюкова) Халиса
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сизова (Кантюкова) Азизя Хаеретдиновна
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
19.04.1910
Дочь: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: Файзулина (Кантюкова) Айша Хаеретдинова
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Рождение ребёнка
1927
Сын: Контюков Салих
Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Смерть
11.11.1933