Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Место рождения

Камкино, Княгининский уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

11.11.1933

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кантюков Невмятулла

Мать: не указана

Родился в деревне Камкино, колхозник.После финской войны уехал с семьей в г. Москва , затем в Польшу, где работал по производству чучел.После февральской революции откыл в Москве свою лавку, а в 1917 ... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1895

Дочь: Исаева (Кантюкова) Танзиля Хайретдин Кызы

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кантюков Фатых Хайретдинович

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: (Кантюкова) Зухра Хаеретдинова

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Файзулина (Кондюкова) Халиса

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сизова (Кантюкова) Азизя Хаеретдиновна

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
19.04.1910

Дочь: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: Файзулина (Кантюкова) Айша Хаеретдинова

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Рождение ребёнка
1927

Сын: Контюков Салих

Мать ребёнка: Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Смерть
11.11.1933

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