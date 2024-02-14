Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха
Место рожденияс.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1873
Дата смерти14.03.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Исаева (Кантюкова) Танзиля Хайретдин Кызы
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Сын: Кантюков Фатых Хайретдинович
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Дочь: (Кантюкова) Зухра Хаеретдинова
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Дочь: Файзулина (Кондюкова) Халиса
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Дочь: Сизова (Кантюкова) Азизя Хаеретдиновна
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Дочь: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Дочь: Файзулина (Кантюкова) Айша Хаеретдинова
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы
Сын: Контюков Салих
Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы