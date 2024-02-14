Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюкова (Чеботарёва) Зулейха

Место рождения

с.Камкино Сергачского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1873

Дата смерти

14.03.1927

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1895

Дочь: Исаева (Кантюкова) Танзиля Хайретдин Кызы

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кантюков Фатых Хайретдинович

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
25.12.1902

Дочь: (Кантюкова) Зухра Хаеретдинова

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Файзулина (Кондюкова) Халиса

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сизова (Кантюкова) Азизя Хаеретдиновна

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
19.04.1910

Дочь: Мухамеджанова (Кантюкова) Асьма Хайретдиновна

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: Файзулина (Кантюкова) Айша Хаеретдинова

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Рождение ребёнка
1927

Сын: Контюков Салих

Отец ребёнка: Кантюков Хайретдин Невмятулла Улы

Смерть
14.03.1927

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