Гусева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Осипъ