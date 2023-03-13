Гусева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Осипъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Осипъ

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