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Семанова Акилина Васильевна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

03.06.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1873 ст.

Отец: Семанов Василий Егорович

Мать: Семанова (Корельская) Матрена Николаевна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 10 о рождении 3 июня 1873 года дочери Акилины у крестьянина деревни Кривоносовской Василия Егоровича Семанова и законной жены его Матрены Николаевны, оба православного вероисповедания. Крещена 4 июн... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1897
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | В переписных листах Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года по деревне Кривоносовской Емецкого сельского общества Емецкой ... Показать все
Смерть
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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