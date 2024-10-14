Коробкин Андрей Харитонович
мужской, родился 23.05.1840
умер Неизвестно
ОтецКоробкин Харитон Алексеевич09.04.1812 г.р.
МатьКоробкина (Каротина) Стефанида ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коробкина Марфа ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Коробкин Василий Андреевич18.02.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1840
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коробкина Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1874
Сын: Коробкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Коробкина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно