Коробкин Андрей Харитонович 23.05.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Коробкин Андрей Харитонович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 23.05.1840

умер Неизвестно

Отец
Коробкин Харитон Алексеевич09.04.1812 г.р.
Мать
Коробкина (Каротина) Стефанида ИвановнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коробкина Марфа ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Коробкин Василий Андреевич18.02.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1840

Отец: Коробкин Харитон Алексеевич

Мать: Коробкина (Каротина) Стефанида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкина Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1874

Сын: Коробкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Коробкина Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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