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Птица Агафия Онисимовна

Место рождения

Бондари, Полтавська область

Дата рождения

09.02.1879 ст.

Дата смерти

21.02.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
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Место
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Рождение
09.02.1879 ст.

Отец: Птица Онисим Матфеев

Мать: Компанийц Мария Яковлева

Бондари, Полтавська область
09 февраля 1879 года рождение Птица Агафия Онисимова Бондари, Малороссийская губерния, Российская империя. Отец: Казак Птица Онисим Матвеев Мать: Мария Яковлева Крёстный: Казак Дубина Филлип Никифор... Показать все
Смерть
21.02.1879 ст.
Бондари, Полтавська область
Смерть 21 февраля 1879 года Птица Агафия Онисимова Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец Бессрочно отпускного солдата Птица Онисим Матвеев Возраст: 9 недель Причина смерти: От слабости
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