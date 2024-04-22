Птица Агафия Онисимовна
Место рождения
Дата рождения09.02.1879 ст.
Дата смерти21.02.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1879 ст.
Отец: Птица Онисим Матфеев
Мать: Компанийц Мария Яковлева
09 февраля 1879 года рождение Птица Агафия Онисимова Бондари, Малороссийская губерния, Российская империя. Отец: Казак Птица Онисим Матвеев Мать: Мария Яковлева Крёстный: Казак Дубина Филлип Никифор... Показать все
Смерть
21.02.1879 ст.
Смерть 21 февраля 1879 года Птица Агафия Онисимова Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец Бессрочно отпускного солдата Птица Онисим Матвеев Возраст: 9 недель Причина смерти: От слабости