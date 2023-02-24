Иванов Константин Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Константин Акимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1846

Дата смерти

13.03.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1846

Отец: Иванов Аким Дмитриев

Мать: Кр. 11.02.1880 Макрида Васильева

Бракосочетание
07.?.1873

Жена: Иванова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1877

Дочь: Ефросинья Константиновна

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
27.10.1879

Сын: Иванов Кузьма Константинович

Мать ребёнка: Иванова Екатерина Петровна

Смерть
13.03.1881
Причина смерти: убит
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