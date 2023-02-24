Иванов Константин Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1846
Дата смерти13.03.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1846
Бракосочетание
07.?.1873
Рождение ребёнка
14.06.1877
Дочь: Ефросинья Константиновна
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
27.10.1879
Сын: Иванов Кузьма Константинович
Мать ребёнка: Иванова Екатерина Петровна
Смерть
13.03.1881
Причина смерти: убит