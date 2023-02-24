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Иванов Кузьма Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879

Отец: Иванов Константин Акимов

Мать: Иванова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Иванов Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
17.05.1911

Дочь: Елена Кузминична

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Матрена Кузьминична

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
29.03.1916

Дочь: Мария Кузминична

Мать ребёнка: Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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