Иванов Кузьма Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1879
Рождение ребёнка
01.05.1909
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
17.05.1911
Дочь: Елена Кузминична
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Матрена Кузьминична
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
29.03.1916
Дочь: Мария Кузминична
Мать ребёнка: Пелагея Семеновна
Смерть
Неизвестно