Прудников Ульяна П — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудников Ульяна П

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Прудников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Прудников Василий Никифорович

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Василий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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