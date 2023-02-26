Прудников Ульяна П
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Прудников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Прудников Василий Никифорович
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно