Прудников Василий Васильевич
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Прудников Василий Никифорович
Мать: Прудников Ульяна П
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Место жительства
До 1941
Военная служба
1941
Красносельский РВК, Ленинградская обл., Красносельский р-н
Военная награда
04.10.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
16.01.1945
Орден Славы II степени
Военная служба
1945
мл. сержант
Смерть
Неизвестно