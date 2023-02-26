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Прудников Василий Васильевич

Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Прудников Василий Никифорович

Мать: Прудников Ульяна П

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, д. Сосновицы
Место жительства
До 1941
Военная служба
1941
Красносельский РВК, Ленинградская обл., Красносельский р-н
Военная награда
04.10.1944
Орден Славы III степени
Военная награда
16.01.1945
Орден Славы II степени
Военная служба
1945
мл. сержант
Смерть
Неизвестно
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