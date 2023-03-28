Бурункина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бурункина Васса Андреевна
Отец ребёнка: Бурункин Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Бурункин Гавриил Андреевич
Отец ребёнка: Бурункин Андрей Сергеевич
Смерть
Неизвестно