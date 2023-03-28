Бурункина Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурункина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурункин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бурункина Васса Андреевна

Отец ребёнка: Бурункин Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Бурункин Гавриил Андреевич

Отец ребёнка: Бурункин Андрей Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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