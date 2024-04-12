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Глазков Виктор Герасимович

Место рождения

Красавка, Воловский район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазков Герасим

Мать: Тюрникова Анна Акимовна

Красавка, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1962

Дочь: Глазкова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1963

Дочь: Глазкова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Глазков Андрей Викторович

Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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