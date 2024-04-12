Глазков Виктор Герасимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глазков Герасим
Мать: Тюрникова Анна Акимовна
Рождение ребёнка
28.04.1962
Дочь: Глазкова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1963
Дочь: Глазкова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна
Рождение ребёнка
05.06.1972
Сын: Глазков Андрей Викторович
Мать ребёнка: Котенева Вера Федоровна
Смерть
Неизвестно