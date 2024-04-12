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Котенева Вера Федоровна

Место рождения

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котенев Федор Николаевич

Мать: Сергеева Елена Ефимовна

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1962

Дочь: Глазкова Галина Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Виктор Герасимович

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.11.1963

Дочь: Глазкова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Виктор Герасимович

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.06.1972

Сын: Глазков Андрей Викторович

Отец ребёнка: Глазков Виктор Герасимович

Заповедное, Воловский муниципальный район, Тульская область
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