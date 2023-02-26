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Устиния Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1831

Сын: Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Параскева Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)

Рождение ребёнка
06.02.1838

Сын: Парфений Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1839

Сын: Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1842

Дочь: Агрипина Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил (Илларионов)

Смерть
Неизвестно
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