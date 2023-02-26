Устиния Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1831
Сын: Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Параскева Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)
Рождение ребёнка
06.02.1838
Сын: Парфений Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)
Рождение ребёнка
05.03.1839
Сын: Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)
Рождение ребёнка
05.06.1842
Дочь: Агрипина Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил (Илларионов)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил (Илларионов)
Смерть
Неизвестно