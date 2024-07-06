Rantsmann Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1841 ст.
Дата смерти24.01.1916 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rantsmann (Lepp) Mari
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Сын: Rantsmann August
Мать ребёнка: Rantsmann (Lepp) Mari
Вайвара, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Смерть
24.01.1916 ст.