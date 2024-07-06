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Rantsmann Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1841 ст.

Дата смерти

24.01.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

1870 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rantsmann (Lepp) Mari

Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Сын: Rantsmann August

Мать ребёнка: Rantsmann (Lepp) Mari

Вайвара, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
Смерть
24.01.1916 ст.

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