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Руфан Василий Григорьевич

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.02.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
28.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Руфан Нина Тимофеевна

Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Развод
Около 1979

Жена: Руфан Нина Тимофеевна

Смерть
06.02.1999
Днепр, Дніпропетровська область
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