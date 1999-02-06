Руфан Василий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.02.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Руфан Нина Тимофеевна
Чапаевск, Чапаевск, Самарская область
Развод
Около 1979
Жена: Руфан Нина Тимофеевна
Смерть
06.02.1999