Пономарева (Чулкова) Галина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Чулкова) Галина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1939

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939

Отец: Чулков Дмитрий Алексеевич

Мать: Чулкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.12.1962

Дочь: Дитлер Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Ащеулов Алексей

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.12.1967

Дочь: Платонова Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Пономарев Виктор Михайлович

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.08.1970

Дочь: Панова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Пономарев Виктор Михайлович

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Виктор Михайлович

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