Пономарева (Чулкова) Галина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1939
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1939
Отец: Чулков Дмитрий Алексеевич
Мать: Чулкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
14.12.1962
Дочь: Дитлер Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Ащеулов Алексей
Рождение ребёнка
09.12.1967
Дочь: Платонова Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Пономарев Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1970
Дочь: Панова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Пономарев Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно