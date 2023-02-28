Панова (Пономарева) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Пономарева) Елена Викторовна

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Место рождения

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Дата рождения

03.08.1970

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1970

Отец: Пономарев Виктор Михайлович

Мать: Пономарева Галина Дмитриевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
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