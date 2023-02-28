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Панова (Пономарева) Елена Викторовна
Панова (Пономарева) Елена Викторовна
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Место рождения
Киселевск
, Киселевский, Кемеровская область
Дата рождения
03.08.1970
Пол
Женский
Отец
Пономарев Виктор Михайлович
1939 г.р.
Мать
Пономарева (Чулкова) Галина Дмитриевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1970
Отец:
Пономарев Виктор Михайлович
Мать:
Пономарева Галина Дмитриевна
Киселевск
, Киселевский, Кемеровская область
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