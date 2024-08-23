Александр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Денисович

Александр Денисович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1697 г.р.

Жена

Около 1747 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Денис Николаевич

Мать: Прасковья Фёдоровна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
До 1778

Жена: Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Матвей Александрович

Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1813

Мы используем куки для улучшения работы сайта.