Александр Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Денис Николаевич
Мать: Прасковья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1778
Жена: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Матвей Александрович
Мать ребёнка: Ульяна Алексеевна
Смерть
1813