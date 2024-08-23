Фёдор Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле ?.03.1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Александр Денисович
Мать: Ульяна Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Наталья Васильевна
Смерть
После ?.03.1816