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Фёдор Александрович

Место рождения

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После ?.03.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1747 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Александр Денисович

Мать: Ульяна Алексеевна

Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
Неизвестно
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Наталья Васильевна

Смерть
После ?.03.1816

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