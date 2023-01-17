Шаманин Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Шаманин Яков Иванович
Мать: Шаманина Улита Семёновна
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна
Бракосочетание
До 1853
Жена: Шаманина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Инна Александровна
Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Павла Александровна
Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно