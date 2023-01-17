Шаманин Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаманин Александр Яковлевич

Шаманин Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Шаманин Яков Иванович

Мать: Шаманина Улита Семёновна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1853

Жена: Шаманина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Инна Александровна

Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Павла Александровна

Мать ребёнка: Шаманина Анна Николаевна

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close